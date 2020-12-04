Мать продала сына за 600 гривен: детали ЧП в Запорожье

3 декабря в Запорожье сотрудники полиции задержали 53 летнюю гражданку при попытке продать своего 12 летнего сына.

Об этом сообщили на YouTube-канале полиции Запорожья.

По информации полиции, в конце ноября сотрудники управления с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с подразделениями ювенальной субвенции получили информацию, в отношении жительницы Запорожья, которая с целью получения денежного вознаграждения имела желание передать своего малолетнего сына для того, что бы он занимался попрошайничеством.

Позднее оперативники установили личность задержанной гражданки, ей оказалась жительница Запорожья 1967 года рождения.

Следователями было установлено, что она встретилась с неустановленным лицом и сообщила о готовности передать своего 12 летнего сына за денежное вознаграждение в размере 600 гривен в день, для занятия попрошайничеством .

После чего сотрудники управления с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с управлением полиции в Запорожской области совершили реализацию собранных в криминальном производстве материалов и задокументировали факт полученияя денег за передачу малолетнего мальчика покупателю.

На данный момент 53-х летняя женщина задержана, продолжается досудебное расследование.

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