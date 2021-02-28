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"Красиво, как в кино": дерзкое ограбление в столичной кофейне попало на видео

"Красиво, как в кино": дерзкое ограбление в столичной кофейне попало на видео
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В одном из киевских кафе произошло дерзкое ограбление одного из посетителей. 

Кадрами происшествия делится Телеграм-канал Київ Оперативний. 

"В кафе "Hygge coffee" на Руставели, 19, двое украли из портфеля кошелёк с деньгами", - говорится в сообщении. 

Телеграм-канал Политика Страны также сообщил, что пострадавший - украинский бизнесмен индийского происхождения. У него украли кошелек с 10 тысячами евро. 

Злоумышленники использовали старый прием - "подсид", а рассеянность потерпевшего только помогла им.

Один из воров сел на стул перед мужчиной и следил за ним, чтобы в случае чего подать "сигнал тревоги", второй в это время сидел сзади и взял у потерпевшего рюкзак, из которого вытащил деньги. 

Бизнесмен кинулся за кошельком уже когда карманники скрылись в толпе. 

 "А вообще зачем класть кошельки и гаджеты в рюкзак зная что на ровном месте так в любом случае могут украсть. Сколько новостей сколько везде пишут, а всё ровно не доходит так пусть теперь не ноют ибо сами виноваты", "Как бы там не было но отработал четко, нервы крепкие. Видно не первый раз таким занимается", "Красиво как в кино,браво", - пишут пользователи сети. 

Однако у части пользователей возникли сомнения в том, что происходит реальное ограбление: 

Ограбление в Киеве

Как сообщалось ранее, украинская певица и актриса сериала "Школа" Анна Тринчер рассказала о курьезной ситуации с ромами, которые пытались обокрасть ее прямо в центре Киева летом прошлого года.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 302

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Киев, Ограбление.
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