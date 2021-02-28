"Красиво, как в кино": дерзкое ограбление в столичной кофейне попало на видео

В одном из киевских кафе произошло дерзкое ограбление одного из посетителей.

Кадрами происшествия делится Телеграм-канал Київ Оперативний.

"В кафе "Hygge coffee" на Руставели, 19, двое украли из портфеля кошелёк с деньгами", - говорится в сообщении.

Телеграм-канал Политика Страны также сообщил, что пострадавший - украинский бизнесмен индийского происхождения. У него украли кошелек с 10 тысячами евро.

Злоумышленники использовали старый прием - "подсид", а рассеянность потерпевшего только помогла им.

Один из воров сел на стул перед мужчиной и следил за ним, чтобы в случае чего подать "сигнал тревоги", второй в это время сидел сзади и взял у потерпевшего рюкзак, из которого вытащил деньги.

Бизнесмен кинулся за кошельком уже когда карманники скрылись в толпе.

"А вообще зачем класть кошельки и гаджеты в рюкзак зная что на ровном месте так в любом случае могут украсть. Сколько новостей сколько везде пишут, а всё ровно не доходит так пусть теперь не ноют ибо сами виноваты", "Как бы там не было но отработал четко, нервы крепкие. Видно не первый раз таким занимается", "Красиво как в кино,браво", - пишут пользователи сети.

Однако у части пользователей возникли сомнения в том, что происходит реальное ограбление:

Как сообщалось ранее, украинская певица и актриса сериала "Школа" Анна Тринчер рассказала о курьезной ситуации с ромами, которые пытались обокрасть ее прямо в центре Киева летом прошлого года.