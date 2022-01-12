Розкішні курорти та навчання в Оксфорді: як зараз живе улюблена онука Кобзона (фото, відео)

Мішель Рапопорт — найулюбленіша онука з 7-ми онуків Йосипа Кобзона.

Минуло вже майже 4 роки з дня, коли пішов із життя відомий радянський та російський естрадний співак Йосип Кобзон. За своє життя артист удостоївся не лише безлічі нагород, а й знайшов сімейне щастя. У нього була велика сім’я: дружина, двоє дітей та 7 онуків.

Йосип Давидович душі не чув у всіх своїх онуках, проте особливо виділяв одну з них. Головне місце у його серці займала онука Мішель, яку йому подарувала донька Наталя та її чоловік, австралійський бізнесмен Юрій Рапопорт. Ім’я Мішель дуже часто звучало в інтерв’ю іменитого співака.

Ймовірно, така любов Кобзона до онуки було пов’язане з тим, що дівчина хотіла піти стопами свого дідуся і пов’язати своє життя з музикою. Артист не раз казав, що вона чудово співає і росте яскравою та артистичною дитиною.

Мішель навіть встигла заспівати зі своїм зірковим дідом на святковому концерті, присвяченому його 80-річчю. Дівчина разом із двоюрідною сестрою Анітою та знаменитим дідом виконали твір "Старий клен". Однак із музикою у дівчини не склалося.

Нині внучці народного артиста 21 рік. Вона живе у Англії разом зі своєю сім’єю. Дівчина не дуже світиться в соціальних мережах і воліє вести закритий спосіб життя. Раніше у Мішель був відкритий обліковий запис в Інстаграмі, де за нею слідкувала чимала кількість підписників, але зараз її профіль закрито.

Після закінчення школи Мішель вирішила піти стопами батька і вступила в Оксфорд на юридичний. Вона добре знає англійську мову і, якщо судити з її фотографій, любить відвідувати різні країни, бути присутніми на модних показах.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз живе та чим займається зірка серіалу "Таємниці слідства" Ганна Ковальчук. Варто зазначити, що російському телепроєкту 2021 року виповнився 21 рік.