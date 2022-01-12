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Роскошные курорты и учеба в Оксфорде: как сейчас живет любимая внучка Кобзона (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мишель Рапопорт появилась на свет в 2000 году. Новость обновлена 12 января 2022, 13:09
Мишель Рапопорт появилась на свет в 2000 году.

Мишель Рапопорт — самая любимая внучка из 7-ми внуков Иосифа Кобзона.

Прошло уже почти 4 года с дня, когда ушел из жизни известный советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. За свою жизнь артист удостоился не только множества наград, но и обрел семейное счастье. У него была большая семья: супруга, двое детей и 7 внуков.

Иосиф Давыдович души не чаял во всех своих внуках, однако особенно выделял одну из них. Главное место в его сердце занимала внучка Мишель, которую ему подарила дочь Наталья и ее муж, австралийский бизнесмен Юрий Рапопорт. Имя Мишель очень часто проскальзывало в интервью именитого певца.

Вероятно, такая любовь Кобзона к внучке была связана с тем, что девушка хотела пойти по стопам своего дедушки и связать свою жизнь с музыкой. Артист не раз говорил, что она прекрасно поет и растет ярким и артистичным ребенком.

Мишель даже успела спеть со своим звездным дедом на праздничном концерте, посвященном его 80-летию. Девушка вместе с двоюродной сестрой Анитой и знаменитым дедом исполнили произведение "Старый клен". Однако с музыкой у девушки не сложилось.

Сейчас внучке народного артиста 21 год. Она живет в Великобритании вместе со своей семьей. Девушка не особо светится в социальных сетях и предпочитает вести закрытый образ жизни. Раньше у Мишель был открытый аккаунт в Инстаграме и немалое количество подписчиков, но сейчас ее профиль закрыт.

По окончанию школы Мишель решила пойти по стопам отца и поступила в Оксфорд на юридический. Она хорошо знает английский язык и, если судить по ее фотографиям, любит посещать разные страны, присутствовать на модных показах.

Ранее "Телеграф" писал, как сейчас живет и чем занимается звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук. Стоит отметить, что российскому телепроекту в 2021 году исполнился 21 год.

Теги:
#Кобзон #Иосиф Кобзон
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