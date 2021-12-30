Почти не снимается в кино: как сегодня выглядит и чем занимается звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук (фото)

Актриса запомнилась нам как исполнительница роли следователя Марии Швецовой, а также игрой в сериале "Мастер и Маргарита"

Известная российская актриса Анна Ковальчук известна украинскому зрителю с 2000-х годов, когда на экраны вышла первая серия детективного сериала "Тайны следствия". В нем рассказывается о трудовых буднях и личной жизни юриста из Санкт-Петербурга Марии Швецовой и ее коллег.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит и чем живет Анна Ковальчук.

Что известно о детстве и юности Анны Ковальчук

Будущая актриса родилась 15 июня 1977 года в немецком городе Нойштрелиц (за 100 км от Берлина), в семье наследственных педагогов. У Анны есть старший на 4 года брат Павел, а также младшая сестра по отцу Екатерина Ковальчук, известна нам как исполнительница роли крепостной Екатерины Вербицкой в одноименном сериале телеканала "СТБ".

Детство Анны Ковальчук прошло в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Ереване и Москве. По окончанию школы будущая актриса хотела заняться кибернетикой, но поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, таким образом выбрав карьеру в актерской сфере. С 1998 года играет в Театре имени Ленсовета.

Анна Ковальчук в юности

Как складывалась актерская карьера Анны Ковальчук

Дебют актрисы в кино состоялся в 1998 году в лирико-комедийной притче "Любовь зла" российского режиссера Владимира Зайкина. Слава к Ковальчук пришла после выхода первых серий детективного сериала "Тайны следствия". Добавим, что этим летом стартовали съемки 21 сезона проекта.

В 2005 году Анна Ковальчук снялась в экранизации мистического романа писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Для одной из сцен Анне пришлось полностью раздеться в центре города, но после того, как фильм был уже смонтирован, Ковальчук потребовала от режиссера вырезать сцену.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (2005)

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (2005)

В кино актриса практически не снимается.

Что известно о личной жизни Анны Ковальчук

Актриса была замужем два раза. Первым мужем Ковальчук стал актер Анатолий Ильченко. В этом браке актриса стала матерью дочери Златы (2000). Отметим, что девочка снималась вместе с матерью в нескольких эпизодах сериала "Тайны следствия".

С 2007 года актриса замужем за российским бизнесменом Олегом Капустиным. В 2010 году супруги стали родителями сына Добрыни.

Анна Ковальчук с мужем Олегом и детьми

Актриса с дочерью Златой и сыном Добрыней

Как пишет dni.ru, о своей сестре Ковальчук узнала только в 2014 году. Оказалось, что у ее отца на стороне росла еще одна дочь Екатерина. Звезда "Крепостной" встречается с бывшим мужем Кристины Асмус, российским комиком Гариком Харламовым.

Анна и Катерина стали хорошими подругами.

Анна и Екатерина Ковальчук

Анна Ковальчук выглядит в свои 44 года очень молодо. Все благодаря отказу от мяса и активным занятиям в спортзале. Актриса является частым гостем у косметолога и массажиста.

На своей официальной странице в Инстаграме Анна публикует фото со съемок сериала, с коллегами в театре, а также кадры с повседневной жизни.

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