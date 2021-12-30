Майже не знімається у кіно: як сьогодні виглядає та чим займається зірка серіалу "Таємниці слідства" Анна Ковальчук (фото)

Актриса запам’яталася нам як виконавиця ролі слідчої Марії Швецової, а також грою у серіалі "Майстер та Маргарита"

Відома російська актриса Анна Ковальчук відома українському глядачеві з 2000-х років, коли на екрани вийшла перша серія детективного серіалу "Таємниці слідства". У ньому розповідається про трудові будні та особисте життя юриста з Санкт-Петербурга Марії Швецової та її колег.

"Телеграф" розповідає, як зараз виглядає та чим живе Анна Ковальчук.

Що відомо про дитинство та юність Анни Ковальчук

Майбутня актриса народилася 15 червня 1977 року у німецькому місті Нойштреліц (за 100 км від Берліна), у сім’ї спадкових педагогів. Анна має старшого на 4 роки брата Павла, а також молодшу сестру по батькові Катерину Ковальчук, відому нам як виконавицю ролі кріпосної Катерини Вербицької в однойменному серіалі телеканалу "СТБ".

Дитинство Анни Ковальчук відбулося у Ленінграді (нині Санкт-Петербург), Єревані та Москві. Після закінчення школи майбутня актриса хотіла зайнятися кібернетикою, але вступила до Ленінградського інституту театру, музики та кінематографії, таким чином обравши кар’єру в акторській сфері. З 1998 грає в Театрі імені Ленради.

Анна Ковальчук в юності

Як складалася акторська кар’єра Анни Ковальчук

Дебют актриси в кіно відбувся 1998 року в лірико-комедійній казці "Любов зла" російського режисера Володимира Зайкіна. Слава до Ковальчук прийшла після виходу перших серій детективного серіалу "Таємниці слідства". Додамо, що цього літа стартували зйомки 21 сезону проєкту.

2005 року Анна Ковальчук знялася в екранізації містичного роману письменника Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Для однієї зі сцен Анні довелося повністю роздягнутися в центрі міста, але після того, як фільм уже було змонтовано, Ковальчук зажадала від режисера вирізати сцену.

Кадр із фільму "Майстер та Маргарита" (2005)

Кадр із фільму "Майстер та Маргарита" (2005)

У кіно акторка практично не знімається.

Що відомо про особисте життя Анни Ковальчук

Актриса була одружена двічі. Першим чоловіком Ковальчук став актор Анатолій Ільченко. У цьому шлюбі актриса стала матір’ю доньки Злати (2000). Зазначимо, що дівчинка знімалася разом з матір’ю у кількох епізодах серіалу "Таємниці слідства".

З 2007 року актриса одружена з російським бізнесменом Олегом Капустіним. У 2010 році подружжя стало батьками сина Добрині.

Анна Ковальчук з чоловіком Олегом та дітьми

Актриса з дочкою Златою та сином Добринею

Як пише dni.ru, про свою сестру Ковальчук дізналася лише у 2014 році. Виявилося, що у її батько на боці зростала ще одна дочка Катерина. Зірка "Кріпостної" зустрічається з колишнім чоловіком Крістіни Асмус, російським коміком Гаріком Харламовим.

Анна та Катерина стали добрими подругами.

Ганна та Катерина Ковальчук

Анна Ковальчук виглядає у свої 44 роки дуже молодо. Все завдяки відмові від м’яса та активним заняттям у спортзалі. Актриса є частим гостем у косметолога та масажиста.

На своїй офіційній сторінці в Інстаграмі Анна публікує фото зі зйомок серіалу, з колегами у театрі, а також кадри з повсякденного життя.

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