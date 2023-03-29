"А дизайнер разве не Пшонка?": интерьер в доме ромов наделал шум в сети (видео)

Роскошные апартаменты привлекли внимание сети

Квартиры с роскошной отделкой часто удивляют. Часто такие продают или сдают в аренду в Украине, что вызывает оживленное обсуждение. Как, например, в столице на улице Старонаводницкой за 3,5 тысячи долларов.

Сейчас в сети большой резонанс вызвал дом, который якобы сдают на Позняках за 25000 грн + коммуналка, пишет у себя на странице в Twitter Антон Огайо. Интерьер сразу вызвал отвращение. В комментариях люди жалуются на безвкусицу, с которой обустроена квартира. Называют стиль "цыганским" и удивляются мешанине в дизайне.

"Какой трэш, здесь и греческие орнаменты, и барокко, и рококо, и какой-то стеклянный стол, при этом какие-то странные ковры, шторы, плитка", — пишет комментаторка под псевдо Бразолийна. Другие такого же мнения. Многие отмечают, что апартаменты схожи по стилю к ромским домам. И оказались правы.

Как удалось выяснить, это здание не из Киева. Первоисточником оказался TikTok-канал семьи ромов в Румынии, которая имеет такой вот вкус. Видео с интерьером дома резко стало популярным и привлекло внимание зрителей со всей Европы. Преимущественно люди в комментариях также осуждают китчевую обстановку, однако часть отмечает, что о вкусах не спорят, чтобы дом был построен за честные деньги.

Напомним, ранее в сети показали жилье президента УЕФА Андрея Павелко во время обыска. Позолоченная мебель "Пшонка-стайл" привлекла особое внимание.

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Однако самый большой шик в прошлом году продемонстрировали апартаменты кума путина Виктора Медведчука, где даже нашли дом в виде корабля и дорогую коллекцию картин во время обысков. Добавим, что Медведчук сейчас в России, потому что его обменяли на пленных.