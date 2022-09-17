Позолота на стінах та камінний зал: скільки в Одесі коштує розкішний пентхаус біля моря

Не у всіх бажаючих жити красиво та розкішно знайдуться гроші на подібну квартиру

Поки у Києві стрімко дорожчає різна нерухомість, одесити продовжують скаржитися на низькі ціни у цьому секторі. Втім, на окремі одиниці житла не вплинула ані війна, ані часткове падіння вартості квартир. Як приклад, можна взяти розкішний восьмикімнатний пентхаус на Гагаринському плато в Одесі. За весь об’єкт продавець не проти виручити 3 мільйони доларів.

"Телеграф" дослідив, що такого вишуканого знаходиться в цьому житлі, що покупці могли б викласти подібну суму. Заради справедливості варто відзначити, що інтер’єр пентхауса виглядає дорого, хоч і часом досить кричуще.

Як зазначає продавець, квартира є трирівневою, і тут можна знайти все для комфортного проживання. Усі приміщення так чи інакше виходять на Чорне море чи одеське узбережжя.

Вид з однієї з терас квартири в Одесі

Район розташування пентхауса

Нещодавно тут виконано ремонт, при якому, як зазначено на сайті з оголошеннями, використовувалися найкращі матеріали. Також квартира заставлена меблями італійського виробництва, залишається тут і різноманітна техніка, що доповнює оздоблення в класичному стилі.

Такий інтер’єр більше схожий на особняк, ніж квартиру

Розміри люстри вражають

Пентхаус має сім просторих терас, кілька спалень, до кожної з яких додається особиста ванна та туалет.

Одна з ванних кімнат

Також знайдеться у квартирі велика кухня та містка вітальня. Остання, до речі, займає понад 200 квадратних метрів площі. Крім цього в оселі облаштований справжній камінний зал, де можна проводити холодні осінні та зимові вечори.

Ця кімната підійде під кабінет

Деякі елементи інтер’єру — як опудало вовка — все ж лякають

Розташована квартира у 12-поверхівці, на 10 поверсі. Тут є індивідуальне опалення, що є важливим у нинішній непростий час.

Судячи з усього, це вітальня

Одна зі спалень

Загалом про цей приклад нерухомості можна розмірковувати довго, але краще про нього розкажуть фото самих кімнат.

Без окремої гардеробної не обійшлося

Кухня виглядає трохи... химерно

У багатьох кімнатах можна помітити ікони та позолоту на стінах

Якщо ваша уява все ще недостатньо вражена, ви можете дізнатися, де в Києві продаються найдорожчі квартири і як вони виглядають.