Позолота на стінах та камінний зал: скільки в Одесі коштує розкішний пентхаус біля моря
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Не у всіх бажаючих жити красиво та розкішно знайдуться гроші на подібну квартиру
Поки у Києві стрімко дорожчає різна нерухомість, одесити продовжують скаржитися на низькі ціни у цьому секторі. Втім, на окремі одиниці житла не вплинула ані війна, ані часткове падіння вартості квартир. Як приклад, можна взяти розкішний восьмикімнатний пентхаус на Гагаринському плато в Одесі. За весь об’єкт продавець не проти виручити 3 мільйони доларів.
"Телеграф" дослідив, що такого вишуканого знаходиться в цьому житлі, що покупці могли б викласти подібну суму. Заради справедливості варто відзначити, що інтер’єр пентхауса виглядає дорого, хоч і часом досить кричуще.
Як зазначає продавець, квартира є трирівневою, і тут можна знайти все для комфортного проживання. Усі приміщення так чи інакше виходять на Чорне море чи одеське узбережжя.
Нещодавно тут виконано ремонт, при якому, як зазначено на сайті з оголошеннями, використовувалися найкращі матеріали. Також квартира заставлена меблями італійського виробництва, залишається тут і різноманітна техніка, що доповнює оздоблення в класичному стилі.
Пентхаус має сім просторих терас, кілька спалень, до кожної з яких додається особиста ванна та туалет.
Також знайдеться у квартирі велика кухня та містка вітальня. Остання, до речі, займає понад 200 квадратних метрів площі. Крім цього в оселі облаштований справжній камінний зал, де можна проводити холодні осінні та зимові вечори.
Розташована квартира у 12-поверхівці, на 10 поверсі. Тут є індивідуальне опалення, що є важливим у нинішній непростий час.
Загалом про цей приклад нерухомості можна розмірковувати довго, але краще про нього розкажуть фото самих кімнат.
Якщо ваша уява все ще недостатньо вражена, ви можете дізнатися, де в Києві продаються найдорожчі квартири і як вони виглядають.