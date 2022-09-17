Позолота на стенах и каминный зал: сколько в Одессе стоит роскошный пентхаус у моря

Не у всех желающих жить красиво и роскошно найдутся деньги на подобную квартиру

Пока в Киеве стремительно дорожает различная недвижимость, одесситы продолжают жаловаться на низкие цены в этом секторе. Впрочем, на отдельные единицы жилья не повлияла ни война, ни частичное падение стоимости квартир. В качестве примера можно взять роскошный восьмикомнатный пентхаус на Гагаринском плато в Одессе. За весь объект продавец не прочь выручить 3 миллиона долларов.

"Телеграф" исследовал, что же такого изысканного находится в этом жилище, что покупатели могли бы выложить подобную сумму. Ради справедливости стоит отметить, что интерьер пентхауса выглядит дорого, хоть и порой весьма кричаще.

Как отмечает продавец, квартира является трехуровневой, и здесь можно найти все для комфортабельного проживания. Все помещения так или иначе выходят на Черное море или одесское побережье.

Вид с одной из террас квартиры в Одессе

Район расположения пентхауса

Недавно здесь выполнен ремонт, при котором, как обозначено на сайте с объявлениями, использовались лучшие материалы. Также квартира заставлена мебелью итальянского производства, остается здесь и всевозможная техника, дополняющая убранство в классическом стиле.

Такой интерьер больше похож на особняк, чем на квартиру

Размеры люстры впечатляют

Пентхаус имеет семь просторных террас, несколько спален, к каждой из которых прилагается личная ванная и туалет.

Одна из ванных комнат

Также найдется в квартире большая кухня и вместительная гостиная. Последняя, к слову, занимает больше 200 квадратных метров площади. Помимо этого в жилище обустроен настоящий каминный зал, где можно коротать холодные осенние и зимние вечера.

Эта комната подойдет под кабинет

Некоторые элементы интерьера - как чучело волка - все же пугают

Расположена квартира в 12-этажке, на 10 этаже. Здесь есть индивидуальное отопление, что немаловажно в нынешнее непростое время.

Судя по всему, это гостиная

Одна из спален

В целом об этом образчике недвижимости можно рассуждать долго, но лучше о нем расскажут фото самих комнат.

Без отдельной гардеробной не обошлось

Кухня выглядит слегка... вычурно

Во многих комнатах можно заметить иконы и позолоту на стенах

Если ваше воображение все еще не слишком поражено, вы можете узнать, где в Киеве продаются наиболее дорогие квартиры и как они выглядят.