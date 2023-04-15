Будинок у Києві за мільйон гривень на місяць: що можна орендувати за ці гроші у Нью-Йорку

У Нью-Йорк можна орендувати розкішне житло за набагато меншу ціну

Мережу вразив будинок у Києві з вартістю оренди у 30 тисяч доларів — це понад мільйон гривень. Люди пишуть, що за такі гроші у Нью-Йорку можна орендувати невеликий пентхаус. Ми вирішили поглянути, що пропонують у "Великому яблуці" за цю суму. Зазначимо, що NY вважається одним із найдорожчих міст планети, зокрема й у плані оренди. Однак люди, яка може орендувати дім за 30 тисяч доларів на місяць, насправді житиме тут як пан.

Для цього обрали один із найпопулярніших сервісів для пошуку оренди в США — сайт Zillow. Тож в центральній частині Нью-Йорка середньобюджетні апартаменти коштують 2000 — 3000 доларів. За цю суму пропонують невеликі студії з непоганим дизайном. Тим часом квартири на 4 спальні стартують від 6-7 тисяч "зелених". Хоча зустрічаються й менш ніж за 3, як до прикладу ось ця квартирка на 4 спальні, просто не дуже мебльована.

За 7,5 тисяч ви вже можете орендувати невеличкий лофт на 5 компактних спалень у Брукліні. Будинок окрім часткового меблювання має вихід на спільну терасу, де є сад і навіть тримають курей. За цю ж суму є великий асортимент багатокімнатних квартир у новобудовах.

А ось пентхаус у Нью-Йорку з 4 кімнатами та розкішним видом із вікна можна орендувати вже за 15 тисяч доларів. Шалена сума насправді, однак все ж удвічі дешевше, ніж у Києві. Звісно тут немає гостьового будиночка та усіх меблів, але це Нью-Йорк, а не Печерський район. І хоча це не Манхеттен, але досить близько до нього.

За 22-23 тисячі доларів ви вже зможете орендувати пентхаус у самому центрі Нью-Йорка у Вест-Сайді та інших елітних районах Манхеттену із видом на Центральний парк, або неподалік. Якщо ж вам не подобається жити на 30-му поверсі, то можете орендувати таунхаус — міський будинок на 3-4 поверхи з площею 330 квадратних метрів з усіма вигодами та власним двориком. А на зекономлені 7-8 тисяч доларів ви зможете перевезти в Ньо-Йорк родину та домашніх улюбленців, докупити деякі речі в квартиру.

А от за таку ж суму у 30 тисяч доларів ви зможете дозволити собі оселю у самому центрі Нью-Йорка, Вест-Сайді. Розкішне оформлення, кілька санвузлів і понад 400 квадратних метрів. Або неподалік за ту ж суму пропонують величезну квартиру на 5 кімнат. У деяких кімнатах є власна ванна та міні-офіси. Ще один пентхаус за цю ж суму може похизуватися роялем і власним винним погребом.

Пентхаус з розкішним видном з вікна, роялем і винним погребом

Тут у спальні є власний офіс та ванна

Елітна старовинна квартира на 400 квадратних метрів у центрі NY

Нагадаємо, що за три місяці оренди вищезгаданого будинку у Києві можна повністю придбати розкішний пентхаус на 8 кімнат в Одесі. Його розкіш настільки "потужна", що там є навіть опудало вовка.

Інтер’єр нагадує будинок ромів, який також вразив мережу. Дивно, що його навіть спробували видати за квартиру у Києві, хоча він розташований за кордоном.