В Киеве после очередного капремонта на линии скоростного трамвая снова нужен ремонт

На предпоследней станции появились трещины и испортились конструкции

В Киеве на Борщаговке (Святошинский район) на линии скоростного трамвая снова проблемы — на предпоследней станции "Ромена Роллана" появились трещины и испортились конструкции остановки.

Об этом, в частности, на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

"Виталий Кличко, вряд ли вы ездите на скоростном трамвае. Так вот, довожу до вашего сведения — так выглядит станция "Ромена Роллана", которую несколько лет назад капитально реконструировали. Качество ремонта, как видим, невероятное. Будем снова выделять из бюджета деньги на очередную реконструкцию? Это уже я не говорю о том, что конечная остановка "Кольцевая дорога" давно не работает, а ее так застраивают новым ТЦ, что забрали целую полосу на въезд в Софиевскую Борщаговку", — написал медийщик.

Фото — facebook.com/zharienov

Как известно, в пятницу 13 января 2023 г. транспортники возобновили движение на линии скоростного трамвая. Курсирование трамваев на этой линии останавливали из-за блэкаута. В 2021 г. линию закрывали для капитального ремонта ряда станций.

Отметим, в 2011 г. после громкого первого запуска обновленной линии ряд СМИ и местные жители (а также граждане из пригорода, которые пользовались линией, чтобы добраться в центр столицы) были разочарованы капремонтом, который, кстати, обошелся бюджету в 420 млн. грн. Поэтому из-за многих недостатков и неудобств проект горожане стали называть не иначе, как "Борщаговский скоростной позор". Ведь выходит, что такое трамвайное "удовольствие" тогда де-факто обошлось в $52,5 млн (по курсу 8 грн по $1 по состоянию на 2011 г.). То есть, грубо говоря, одна остановка обошлась тогда налогоплательщикам в $3,5 млн.

Напомним, "Телеграф" уже писал о заморозке строительства конечной станции скоростного трамвая на этой линии. Так, станция "Кольцевая дорога" не функционирует, и уже длительное время создает немалые трудности для проживающих в том районе горожан. Несколько лет подряд люди из довольно густо населенного района вынуждены идти на следующую за конечной станцию "Ромена Роллана", или выходить на ней, чтобы добраться домой.

То есть от нее до пересадного узла на Кольцевой нужно пройти почти целый квартал. И весь смысл "скоростного трамвая", который имел целью домчать пассажиров из центра до условного пересадочного узла на Кольцевой за короткое время — теряется.

Также сообщалось о скандале вокруг строительства второй очереди ТРЦ "Апрель" прямо на станции "Кольцевая дорога". В 2021 г. строители продолжили возводить опоры будущего заведения посреди проезжей части, "украв" у водителей одну полосу для движения. В часы пик это приводило к реальному коллапсу. Кстати, одну из полос строители таки "украли" — объезд вокруг второй очереди недостроенного ТРЦ в направлении Софиевской Борщаговки осуществляется только по одной полосе, что заставляет водителей долго простаивать в пробках вечером.