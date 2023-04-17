Киевщина уходит под воду: синоптики сделали пугающий прогноз о затоплениях

Синоптики сделали неутешительный прогноз на ближайшее время

Гидрологическая ситуация в Киеве и Киевской области остается сложной, и в ближайшее время затопления будут продолжаться. В связи с этим сразу в нескольких районах объявлен ІІ уровень опасности.

Так, 17 и 18 апреля, в столице и области будет удерживаться затопление пойменных территорий. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"В результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных приречных населенных пунктов. ІІ уровень опасности — оранжевый", — предупредили синоптики.

В то же время в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра, сообщают, что 17 апреля уровень воды в Днепре составляет 9 359 см (критический уровень – 9 415 см).

"До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям", — сказал директор Департамент муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Напомним, ранее корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову удалось сделать впечатляющие кадры подтопленных территорий в Киевской области.