Киев продолжает затапливать: под воду уже ушел Гидропарк (фото, видео)

Вода добралась до столичного Гидропарка

Весенние подтопления продолжаются по всей Украине. Из-за поднявшегося в водоемах уровня воды вода уже добралась до столицы.

Об этом сообщает "Телеграф".

Уже сейчас под воду ушел Гидропарк.

На опубликованных нами кадрах можно увидеть, как футбольный стадион на пляже "Венеция" теперь действительно напоминает итальянский город. При этом вода продолжает прибывать.

Еще 14 апреля вода уже добралась до набережной на Почтовой площади, домов и дач в частном секторе на Осокорках, а также до парка "Наталка" и Оболонской набережной.

По данным Гидрометцентра, в Киеве 14-17 апреля — ІІ уровень (оранжевый) опасности. Затопление будет продолжаться в пойменных территориях и низких участках садово-дачной застройки.

В свою очередь начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Илья Перевозчиков в комментарии "Телеграфу" рассказал, что такая ситуация может продолжатся еще на протяжении нескольких недель, однако каких-то катастрофических потопов пока не ожидается.

"Опасности для населения, для жилых домов это не представляет. За исключением тех домов и жилых массивов, которые построены на пойменных территориях", — сказал эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве из-за подъема воды в Днепре произошло серьезное подтопление береговой линии.