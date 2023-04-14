Потопы в Украине уже добрались до Киева, и это еще не предел: к чему готовиться украинцам

Во многих регионах объявлен желтый, оранжевый и даже красный уровень опасности

Из-за повышения уровня воды в водоемах по всей Украине проходят подтопления. Вода уже добралась даже до столицы и такая ситуация будет продолжатся еще на протяжении нескольких недель, однако каких-то катастрофических потопов пока не ожидается. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Илья Перевозчиков.

В настоящее время в Украине наблюдается сложная гидрологическая ситуация. Во многих регионах объявлен желтый, оранжевый и даже красный уровень опасности в связи с изменением гидрологической ситуации.

"Стоит отметить, что в Киеве и Киевской области, а также Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается прохождение весеннего половодья. В этой связи вероятны подтопления во многих районах данных регионов. В частности, в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях уже объявлен красный уровень опасности, который является самым высоким уровнем. Кроме того, объявлен желтый уровень опасности в Волынской и Ровенской областях из-за того, что там будет происходить повышение уровня воды, из-за чего будут затоплены приусадебные участки.

Кроме этого, в карпатском регионе отмечается прохождение очередной волны весеннего половодья, на фоне которого выпадали осадки. Поэтому из-за Днестровской ГЭС увеличились сбросы воды. Из-за этого могут подтопиться пониженные участки в черте города Могилев-Подольский", — отмечает эксперт.

Также прямо сейчас через Киевскую ГЭС происходит пропуск весеннего половодья. Поэтому киевляне и могут наблюдать такое редкое явление, которое за последние годы непосредственно не наблюдали — это повышение уровня воды и ее выход на поймы, прибрежные территории в пределах столицы и парковые зоны.

"Стоит отметить, что опасности для населения, для жилых домов это не представляет. За исключением тех домов и жилых массивов, которые построены на пойменных территориях. Продлится все это примерно в течение двух недель — они будут самыми пиковыми. Угрозы для Киева те, что я назвал, они так и останутся. А таких каких-то "катастрофических потопов" не ожидается", — подчеркивает Перевозчиков.

Напомним, ранее мы писали о том, где в Киеве уже начало заливать. Сейчас в некоторых местах, где киевляне любили прогуливаться стоит вода.

Также мы сообщали, что городе Краматорск Донецкой области прорвало дамбу одного из водохранилищ.