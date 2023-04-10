Снова Украину накроют дожди: в каких регионах разгуляется непогода

Легкий ветер прогнозируется только в двух городах

В начале новой недели синоптики прогнозировали в Украине переменную облачность и минимальные осадки, однако теперь на всей территории страны следует ожидать мокрую и прохладную погоду.

По данным прогностического сайта Sinoptic, столбики термометров днем в некоторых городах покажут +15 градусов, а ночью опустятся до +5 °С.

Погода во Львове 11-12 апреля

На Галичине погода ожидается пасмурной во вторник, 11 апреля, а осадки в виде мелкого дождя ожидаются в среду, 12 апреля, который к вечеру закончится. Температура воздуха днем составит +10…13 градусов. Ночью столбики термометров покажут +5 °С. Ветер преимущественно западный, максимальная скорость которого составит 2,8 м/с.

Погода в Киеве 11-12 апреля

В столице Украины погода два дня будет облачной. Дождя синоптики точно не обещают только днем во вторник, 11 апреля. На следующий день, 12 апреля, следует ждать осадков днем, которые не прекратятся до вечера. Днем температура в городе будет достигать +10…15 градусов, а ночью будет падать до +6…7 °С. Легкий северо-восточный ветерок будет во вторник и его максимальная скорость будет достигать 3,7 м/с.

Погода в Харькове 11-12 апреля

На востоке Украины в начале недели прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем днем 11 апреля. 12 апреля погода сменится на сплошную облачность с небольшим дождем, который прогнозируется утром и будет идти до вечера. Температура воздуха днем составит +11…15 градусов. Ночью столбики термометров покажут +7…9 °С. Ветер восточный, максимальная скорость которого составит 6,3 м/с.

Погода в Донецке 11-12 апреля

В городе следует ожидать облачную погоду с осадками в виде мелкого дождя во вторник, 11 апреля, и сильного дождя — в среду, 12 апреля. Днем столбики термометров достигнут отметок +13…14 градусов, а ночью температура снизится до стабильных +10 °С. Максимальная скорость умеренного восточного ветра будет 6 м/с.

Погода в Днепре 11-12 апреля

Во вторник и понедельник, 11-12 апреля, в городе сохранится облачная погода с обильными осадками в дневное время. В Днепре максимальная температура воздуха днем будет +12 градусов. Ночью отметки термометров покажут +9 °С. Максимальная скорость умеренного северо-восточного ветра составит 7,1 м/с.

Погода в Одессе 11-12 апреля

В южной Пальмире погода 11 апреля будет мокрой, а мелкие осадки следует ожидать на следующий день, 12 апреля. Воздух днем прогреется до +9…10 °С, а ночью отметки термометров снизятся до +8…9 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость будет достигать 7,6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую погоду украинцам следует ожидать на Пасху. Синоптики обещают сухую погоду в праздник, однако рекомендуют взять с собой зонтики.