Потопи в Україні вже дісталися Києва, і це ще не межа: до чого готуватися українцям

У багатьох регіонах оголошено жовтий, помаранчевий та навіть червоний рівень небезпеки.

Через підвищення рівня води у водоймищах по всій Україні проходять підтоплення. Вода вже дісталася навіть столиці і така ситуація триватиме ще протягом кількох тижнів, проте якихось катастрофічних потопів поки що не очікується. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Ілля Перевозчиков.

Нині в Україні спостерігається складна гідрологічна ситуація. У багатьох регіонах оголошено жовтий, помаранчевий і навіть червоний рівень небезпеки через зміну гідрологічної ситуації.

"Варто відзначити, що в Києві та Київській області, а також в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях очікується проходження весняного водопілля. В зв'язку з цим імовірні підтоплення в багатьох районах даних регіонів. Зокрема, у Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях вже оголошений червоний рівень небезпеки, що є найвищим рівнем. Крім цього, оголошений жовтий рівень небезпеки у Волинській та Рівненській областях через те, що там відбуватиметься підвищення рівня води, через що спостерігатимуться затоплення присадибних ділянок

Крім цього, в карпатському регіоні відмічається проходження чергової хвилі весняного водопілля, на фоні якого випадали опади. Тому через Дністровську ГЕС збільшились скиди води. Через це можуть підтопитися понижені ділянки в межах міста Могилів-Подільский", — зазначає експерт.

Також прямо зараз через Київську ГЕС відбувається перепустка весняної повені. Тому кияни і можуть спостерігати таке рідкісне явище, яке за останні роки безпосередньо не спостерігали – це підвищення рівня води та її вихід на заплави, прибережні території у межах столиці та паркові зони.

"Варто зазначити, небезпеки для населення, для житлових будинків, це не становить. За виключенням тих будинків і житлових масивів, які побудовані на заплавних територіях. Триватиме все це приблизно протягом двох тижнів — вони будуть найбільш такими піковими. Загрози для Києва ті, що я назвав, вони такими і залишаться. А таких якихось "катастрофічних потопів" не очікується", — наголошує Перевозчиков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де у Києві вже почало заливати. Зараз у деяких місцях, де кияни любили ходити стоїть вода.

Також ми повідомляли, що місті Краматорськ Донецької області прорвало дамбу одного з водосховищ.