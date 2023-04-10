Знову Україну накриють дощі: в яких регіонах розгуляється негода

Легкий вітер прогнозується лише в двох містах

На початку нового тижня синоптики прогнозували в Україні мінливу хмарність і мінімальні опади, однак тепер на всій території країни слід чекати на мокру та прохолодну погоду.

За даними прогностичного сайту Sіnoptic, стовпчики термометрів вдень у деяких містах покажуть +15 градусів, а вночі опустяться до +5 °С.

Погода у Львові 11-12 квітня

На Галичині погода очікується похмурою у вівторок, 11 квітня, а опади у вигляді дрібного дощу передбачаються у середу, 12 квітня, який закінчиться до вечора . Температура повітря вдень становитиме +10…13 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +5 °С. Вітер переважно західний, максимальна швидкість якого сягатиме 2,8 м/с.

Погода у Києві 11-12 квітня

У столиці України погода два дні поспіль буде хмарною. Дощу синоптики точно не передбачають лише вдень у вівторок, 11 квітня. Наступного дня, 12 квітня, час чекати на опади вдень, які не припиняться до вечора. Удень температура у місті сягатиме +10…15 градусів, а вночі падатиме до +6… 7 °С. Легкий північно-східний вітерець буде у вівторок і його максимальна швидкість сягатиме 3,7 м/с.

Погода у Харкові 11-12 квітня

На сході України на початку тижня прогнозується мінлива хмарність з дрібним дощем вдень 11 квітня. 12 квітня погода зміниться на суцільну хмарність з невеликим дощем, який прогнозується зранку і йтиме до вечора. Температура повітря вдень становитиме +11…15 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +7…9 °С. Вітер східний, максимальна швидкість якого сягатиме 6,3 м/с.

Погода у Донецьку 11-12 квітня

У місті слід чекати на хмарну погоду з опадами у вигляді дрібного дощу у вівторок, 11 квітня, і сильного дощу — у середу, 12 квітня. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +13…14 градусів, а вночі температура знизиться до стабільних +10 °С. Максимальна швидкість помірного східного вітру буде 6 м/с.

Погода у Дніпрі 11-12 квітня

У вівторок і понеділок, 11-12 квітня, у місті збережеться хмарна погода з рясними опадами у денний час. У Дніпрі максимальна температура повітря вдень становитиме +12 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +9 °С. Максимальна швидкість помірного північно-східного вітру становитиме 7,1 м/с.

Погода в Одесі 11-12 квітня

В південній Пальмирі погода 11 квітня буде дуже мокрою, а дрібні опади слід чекати наступного дня, 12 квітня. Повітря вдень прогріється до +9…10 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до +8…9 градусів. Вітер північно-східний, його швидкість сягатиме 7,6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку погоду українцям слід чекати на Великдень. Синоптики обіцяють суху погоду на свято, однак рекомендують узяти з собою парасольки.