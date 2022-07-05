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Львов затопило: бурные реки на дорогах, часть города осталась без света (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дожди во Львове
Дожди во Львове

Последствия непогоды уже устраняются

Пока большая часть Украины страдает от жары, западные области накрыло сильными дождями. В частности во Львове из-за осадков на части улиц отключилось электричество.

Как сообщил в своем телеграм-канале городской глава Андрей Садовый, в городе продолжается ликвидация последствий, а коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

"В городе повреждено более 20 крыш в жилых домах. Ведутся аварийные работы. На нескольких улицах нет электроэнергии", — написал он.

Он также призвал горожан оперативно уведомлять о подтоплении укрытий на горячую линию города (15-80).

Вместе с тем в местных телеграм-каналах уже поделились кадрами последствий непогоды и отметили, что часть электротранспорта приостановила работу пока уровень воды на дорогах не снизится.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, до конца следующей недели часть областей Украины будет заливать дождями. В первую очередь это касается западных областей, но также непогода затронет центральные и северные области. Обильные осадки также принесут с собой значительное похолодание, местами вплоть до +10.

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#Погода #Львов #Дождь