На Киев обрушились гроза и ураганный ветер: фото и видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 511
По Киеву прошлась летняя гроза
Во вторник, 21 июня, днем в Киеве, как и прогнозировали синоптики, началась гроза, сопровождаемая сильными порывами ветра.
Как передают в соцсетях жители города, перед началом ненастья сильно потемнело от темных, грозовых туч.
Также непосредственно перед грозой по городу пронесся ураганный ветер, который ломал ветки деревьев и местами срывал плохо закрепленные конструкции.
Затем начался сильный дождь, сопровождаемый громом и молниями.
Жители столицы не упустили возможности запечатлеть ненастье на свои телефоны.
Как сообщалось, по прогнозам синоптиков предстоящий июль в Украине ожидается не сильно жарким, однако будет сопровождаться сильными дождями и грозами.