На Киев обрушились гроза и ураганный ветер: фото и видео

По Киеву прошлась летняя гроза

Во вторник, 21 июня, днем в Киеве, как и прогнозировали синоптики, началась гроза, сопровождаемая сильными порывами ветра.

Как передают в соцсетях жители города, перед началом ненастья сильно потемнело от темных, грозовых туч.

Грозовые тучи в Киеве

Также непосредственно перед грозой по городу пронесся ураганный ветер, который ломал ветки деревьев и местами срывал плохо закрепленные конструкции.

Сильный ветер перед грозой в Киеве

Затем начался сильный дождь, сопровождаемый громом и молниями.

Жители столицы не упустили возможности запечатлеть ненастье на свои телефоны.

Гроза в Киеве

Гроза в Киеве

Гроза в Киеве

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков предстоящий июль в Украине ожидается не сильно жарким, однако будет сопровождаться сильными дождями и грозами.