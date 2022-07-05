Львів затопило: бурхливі річки на дорогах частина міста залишилася без світла (відео)

Наслідки негоди вже усуваються

Поки більшість України страждає від спеки, західні області накрило сильними дощами. Зокрема, у Львові через опади на частині вулиць відключилася електрика.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Андрій Садовий, у місті продовжується ліквідація наслідків, а комунальні служби перейшли на посилений режим роботи.

"У місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи. На кількох вулицях немає електроенергії", — написав він.

Він також закликав городян оперативно повідомляти про підтоплення сховищ на гарячу лінію міста (15-80).

Водночас у місцевих телеграм-каналах уже поділилися кадрами наслідків негоди та зазначили, що частина електротранспорту призупинила роботу, поки рівень води на дорогах не знизиться.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, до кінця наступного тижня частина областей України заливатиме дощами. Насамперед це стосується західних областей, але також негода торкнеться центральних і північних областей. Рясні опади також принесуть із собою значне похолодання, місцями до +10.