Різке похолодання йде в Україну: де чекати на погодні сюрпризи

До кінця тижня температура повітря в Україні суттєво впаде

В Україну вже цього тижня прийде різке похолодання, яке розпочнеться із Західних областей і поступово прокотиться практично всією територією нашої країни.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, на поточний тиждень дощі з грозами очікуються по всій Україні, проте у східних областях вони розпочнуться дещо пізніше.

У вівторок, 5 липня, опади очікуються у західній частині нашої країни, хоча там стовпчик термометра залишатиметься на позначках у районі +30 градусів.

6 липня на Заході очікується різке похолодання, аж до позначок +20…+22 градуси за Цельсієм. В решті частин України очікується +31…+33 градуси, однак у низці центральних та південних областей може розігрітися аж до +36 градусів.

У четвер, 7 липня, на Заході дощі закінчаться, хоча температура повітря залишатиметься в межах +23…+25 градусів також суттєво похолодає на Півночі та в частині центральних областей.

В останній день робочого тижня суха погода зберігатиметься лише у східних та частині південних областей, проте туди дощі дістануться вже на вихідних.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі "Погода до 2030 року" писав, що вся друга половина літа 2022 року буде спекотною і висока температура триматиметься майже без пауз.