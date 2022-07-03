В Україну йде похолодання, але пощастить не всім: прогноз погоди на тиждень

Температура впаде вже до п’ятниці

В Україну до кінця нового робочого тижня знову прийде хвиля дощів, яка дасть українцям перепочинок від спеки.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, тиждень розпочнеться без опадів та тридцятиградусною спекою по всій території нашої країни.

При цьому найвища температура буде на Закарпатті, там у понеділок, 4 липня, очікується +34…+36 градусів тепла. Втім, в інших областях стовпчик термометра показуватиме ненабагато менші показники.

У вівторок, 5 липня, у західних областях розпочнуться дощі з грозами, хоча температура повітря там залишатиметься на рівні близько +30 градусів. Сильна спека зберігатиметься у центральних та південних областях, де очікується +32…+34 градуси.

У середу дощі також очікуються в західній частині України, а також поширяться на північні області та Київщину.

Грози на більшу частину території нашої країни прийдуть у четвер, і принесуть туди відчутне похолодання. Сухо залишатиметься у східних та низці південних областей, проте туди опади дістануться вже у п’ятницю.

Як повідомлялося раніше, синоптики прогнозують, що у липні в Україні очікується сильна спека, проте десь у середині місяця прийде хвиля похолодання.