Чи будуть у липні прохолодні дні? Прогноз від синоптиків

За прогнозами синоптиків липень буде виснажливо спекотним місяцем, проте прохолода все ж таки порадує українців

Попри те, що українцям у липні доведеться терпіти сильну спеку, в деяких областях зниження температури у певні дні все ж таки порадує.

Синоптики з gismeteo.ua обіцяють декілька прохолодних днів у Києві, Харкові, Львові та Одесі. Дні з найнижчими температурами в середині літа чекають на мешканців Києва та Львова.

Київ

Кияни зможуть насолодитися прохолодою протягом тижня, з 8 по 16 липня. Температура повітря становитиме +22 °C вдень та +12…+16 °C вночі.

Харків

Значне зниження температури повітря прогнозують у Харкові 19 липня: вдень буде лише +19 °C, а вночі +15 °C. Така температура триватиме до 20 липня. Небо обіцяє бути хмарним, будуть опади.

Львів

Найхолодніший період у Львові очікується з 6 по 16 липня. Температура становитиме близько +15 °C у денний час і +12 °C уночі. Невеликі дощі та хмарна погода зроблять температуру у місті досить помірною протягом усього місяця.

Одеса

В Одесі найпрохолодніші дні – це 12-13 липня. Температура становитиме +23 °C вдень, а вночі близько +17 °C.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, у липні опадів буде небагато, що може призвести до посухи наприкінці місяця та підвищує ризики виникнення степових та лісових пожеж.