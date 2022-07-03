Будут ли в июле прохладные дни? Прогноз от синоптиков

По прогнозам синоптиков июль будет изнуряюще жарким месяцем, однако прохлада все же порадует украинцев

Несмотря на то, что украинцам в июле придется терпеть сильную жару, в некоторых областях снижение температуры в определенные дни все же порадует.

Синоптики с gismeteo.ua обещают несколько прохладных дней в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Дни с самыми низкими температурами в середине лета ожидают жителей Киева и Львова.

Киев

Киевляне смогут насладиться прохладой в течение целой недели, с 8 по 16 июля. Температура воздуха составит +22 °C днем и +12…+16 °C ночью.

Харьков

Значительное снижение температуры воздуха прогнозируют в Харькове 19 июля: днем будет лишь +19 °C, а ночью +15 °C. Такая температура продержится до 20 июля. Небо обещает быть облачным, будут осадки.

Львов

Самый прохладный период во Львове ожидается с 6 по 16 июля. Температура составит около +15 °C в дневное время и +12 °C ночью. Небольшие дожди и облачная погода сделают температуру в городе довольно умеренной в течение всего месяца.

Одесса

В Одессе самые прохладные дни — это 12-13 июля. Температура будет составлять +23 °C днем, а ночью около +17 °C.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, в июле осадков будет немного, что может привести к засухе в конце месяца и повышает риски возникновения степных и лесных пожаров.