Часть Украины ждет похолодание, а другую — жара до +38: какой будет погода в начале июля

На Западе похолодает, а на Востоке стоит ждать жары

На часть Украины вновь надвигается волна осадков, а потому в некоторых областях в ближайшее время произойдет похолодание. И местами оно будет очень резким.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, в первую очередь это касается западных областей и части центральных. Остальным же придется и далее терпеть сильную жару.

По прогнозу синоптиков, до Киевской и соседних областей похолодание придет к средине новой недели, а вновь потеплеет лишь после следующих выходных.

Тогда же похолодает и на Западе нашей страны, однако там падение температуры будет более резким, а дожди будут длиться практически всю следующую неделю.

На Юге Украины резких перепадов температур не ожидается, как и заметных осадков. Небольшое похолодание на этих выходных надолго не задержится и уже с понедельника столбик термометра вернется к отметке в +30 градусов.

А вот наиболее жарко будет на Востоке, где после заметного похолодания в субботу воздух в течение недели прогреется до +34 градусов, а местами термометр покажет еще более высокие цифры.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, в июле осадков будет немного, что может привести к засухе в конце месяца и повышает риски возникновения степных и лесных пожаров.