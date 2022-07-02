Синоптик прогнозирует Украине засуху в июле – названы регионы

Украинцам следует приготовиться к 30-градусной жаре

После июня, который, как всегда, сопровождался такими стихийными явлениями, как сильные грозы с подтоплением, град и шквальный ветер, июль в Украине ожидается жаркий, а местами засушливый. Антициклоны будут преобладать над периодами циклонов, так что обильных дождей ожидать не стоит.

Как сообщает Meteoprog, об этом предупредил ученый-синоптик Игорь Кибальчич. Проанализировав данные разных прогностических центров и построенные ими климатические модели, он пришел к выводу, что атмосферные фронты не принесут Украине достаточно осадков. Это означает, что влага из почвы будет испаряться быстрее, чем происходит ее естественное увлажнение, то есть наступит засуха. По расчетам Кибальчича, наибольший риск сохраняется в восточных и южных регионах, где осадков не хватало еще в июне.

Еще одна опасность, которую несет с собой такая погода, это риск лесных и степных пожаров. Из-за высыхания лесной подстилки и трав в степи любая искра может обернуться масштабным возгоранием.

В общем, по прогнозу синоптика, в июле ожидается осадков на 20-50% меньше климатической нормы. Достаточную влагу можно ожидать локально там, где пройдут грозы.

Что касается температурного режима, то показатели будут выше нормы почти по всей Украине на 0,5-1,5 градуса. Исключение составит Крым. Днем будет жара выше +30 градусов. По температурным показателям рекордсменами тоже станут юг и восток. Сильных ветров, по мнению Кильбальчича, ждать не стоит. Только во время гроз возможны шквалы до 15 – 20 м/с и даже больше.

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