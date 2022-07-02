Синоптик прогнозує Україні посуху в липні – названі регіони

Українцям варто приготуватись до 30-градусної спеки

Після червня, який, як завжди, супроводжувався такими стихійними явищами, як потужні грози із підтопленням, град та шквальний вітер, липень в Україні очікується спекотний, а місцями посушливий. Антициклони переважатимуть періоди циклонів, тож рясних дощів очікувати не варто.

Як повідомляє Meteoprog, про це попередив вчений-синоптик Ігор Кібальчич. Проаналізувавши дані різних прогностичних центрів та побудовані ними кліматичні моделі, він дійшов висновку, що атмосферні фронти не принесуть Україні достатньо опадів. Це означає, що волога із ґрунтів випаровуватиметься швидше, ніж відбуватиметься їх природне зволоження, тобто настане посуха. За розрахунками Кібальчича, найбільший її ризик зберігається у східних та південних регіонах, де опадів бракувало ще у червні.

Ще одна небезпека, яку несе з собою така погода, це ризик лісових та степових пожеж. Через висихання лісової підстилки та трав у степу будь-яка іскра може обернутись масштабним займанням.

Загалом, за прогнозом синоптика, у липні очікується опадів на 20-50% менше за кліматичну норму. Достатньої вологи можна очікувати локально там, де пройдуть грози.

Щодо температурного режиму, то показники будуть вищими за норму майже по всій Україні на 0,5-1,5 градуса. Виняток становитиме Крим. Вдень здебільшого буде спекотніше на +30 градусів. За температурними показниками рекордсменами теж будуть південь та схід. Сильних вітрів, на думку Кільбальчича, очікувати не варто. Лише під час гроз можливі шквали до 15 – 20 м/с і навіть більше.

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