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Погода як жінка: варто її тільки похвалити, так вона відразу псується: смішні жарти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Погода як жінка: варто її тільки похвалити, так вона відразу псується: смішні жарти для гарного настрою Новина оновлена 02 липня 2022, 15:09

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про прогноз погоди та підіймайте собі настрій.

Ці несподівані зміни погоди приносять дуже велику користь, інакше люди не знали б, як розпочати розмову.

Анекдоти про погоду - У природи немає поганої погоди, є лише жахливий холод та нестерпна спека.

— У Гідрометцентрі вчора банкет був.

- А що за привід?

— 10 років, як погоду вгадали.

Анекдоти про погоду - Через мінливу погоду перелітні птахи задовбали літати туди-сюди

Єдині, хто не краде контент один у одного — це погодні сайти, на різних сайтах різний прогноз.

Анекдоти про погоду - Я зрозумів: глобальне потепління це не коли цілий рік літо, а коли цілий рік осінь.

Увечері був такий туман, що Юля прийшла додому із чужим чоловіком.

Анекдоти про погоду - Ура! Нарешті у вихідні обіцяють +30! У суботу 15 та в неділю 15.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
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