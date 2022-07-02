Погода як жінка: варто її тільки похвалити, так вона відразу псується: смішні жарти для гарного настрою

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про прогноз погоди та підіймайте собі настрій.

Ці несподівані зміни погоди приносять дуже велику користь, інакше люди не знали б, як розпочати розмову.

— У Гідрометцентрі вчора банкет був. - А що за привід? — 10 років, як погоду вгадали.

Єдині, хто не краде контент один у одного — це погодні сайти, на різних сайтах різний прогноз.

Увечері був такий туман, що Юля прийшла додому із чужим чоловіком.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.