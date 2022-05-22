Щоб бос не запалив вас на роботі п’яним, ніколи не трапляйтеся тверезим: смішна добірка жартів

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій.

Щоб у такий складний час підняти настрій своїм читачам та трохи відволікти їх від негативних новин, "Телеграф" пропонує посміятися над кумедними анекдотами та жартами. Смішні приколи про начальників та роботу обов’язково піднімуть вам настрій.

- Вітаю з підвищенням! Як у тебе вийшло? — Як у діви Марії вдалося зачати Христа. - Диво? - Ні, секс, про який не можна розповідати.

- Я прийшов на співбесіду! — Чудово, маєте досвід? — Так, це моя двадцята співбесіда.

- Я зараз здохну — Це із замовником узгоджено?

Закрий трьох програмістів в одній кімнаті, і вони створять якийсь проект. Закрий трьох бухгалтерів – і вони о 18.00 підуть додому.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.