В моді зараз не брови та сідниці… Новий тренд — дівчина з сіллю та каністрою бензину! Анекдоти на злобу дня
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Якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти в основному на військову тематику.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти та жарти на злобу дня, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
В росії назвали причину неефективності Javelin в Україні: Немає жодного відгуку від тих, в кого попала ракета Javelin.
Вікінги вибирають вожаком найсильнішого, французи — найкрасивішого. І жили б вони в мирі і в спокої, якби не одне плем’я, де постійно вибирають одного й того самого х*йла!
- Через скільки часу Німеччина поставить Україні важке озброєння?
Шольц: — Два-три тижні, максимум…
Запитання Шольцу:
- Кого ви підтримуєте - Україну чи росію?
- Звичайно що Україну, в мене навіть прізвище — Шольц, а не Чтольц…
Перший день війни: Ми напали, тому що там нацисти.
5 день: Напали через загрозу ядерної війни.
12 день: Напали через хімічні лабораторії НАТО.
15 день: Якби не напали, то Україна напала на Білорусь.
30 день: Ми напали, тому що Україна зібрала 4 камені нескінченності і хотіла знищити пів світу.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про смерть путіна.