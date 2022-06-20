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В моді зараз не брови та сідниці… Новий тренд — дівчина з сіллю та каністрою бензину! Анекдоти на злобу дня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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В моді зараз не брови та сідниці… Новий тренд — дівчина з сіллю та каністрою бензину! Анекдоти на злобу дня Новина оновлена 20 червня 2022, 20:51

Українці – це народ, який навіть під час військових дій знайде привід посміятися

Якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти в основному на військову тематику.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти та жарти на злобу дня, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

В росії назвали причину неефективності Javelin в Україні: Немає жодного відгуку від тих, в кого попала ракета Javelin.

анекдот про російських солдат

Вікінги вибирають вожаком найсильнішого, французи — найкрасивішого. І жили б вони в мирі і в спокої, якби не одне плем’я, де постійно вибирають одного й того самого х*йла!

анекдот про путіна і макрона

- Через скільки часу Німеччина поставить Україні важке озброєння?

Шольц: — Два-три тижні, максимум…

анекдот про повітряні тривоги

Запитання Шольцу:

- Кого ви підтримуєте - Україну чи росію?

- Звичайно що Україну, в мене навіть прізвище — Шольц, а не Чтольц…

анекдот про смерть путіна

Перший день війни: Ми напали, тому що там нацисти.

5 день: Напали через загрозу ядерної війни.

12 день: Напали через хімічні лабораторії НАТО.

15 день: Якби не напали, то Україна напала на Білорусь.

30 день: Ми напали, тому що Україна зібрала 4 камені нескінченності і хотіла знищити пів світу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про смерть путіна.

Теги:
#Україна #Путін #Жарти #Анекдоти #Війна