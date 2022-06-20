В моді зараз не брови та сідниці… Новий тренд — дівчина з сіллю та каністрою бензину! Анекдоти на злобу дня

Українці – це народ, який навіть під час військових дій знайде привід посміятися

Якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти в основному на військову тематику.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти та жарти на злобу дня, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

В росії назвали причину неефективності Javelin в Україні: Немає жодного відгуку від тих, в кого попала ракета Javelin.

Вікінги вибирають вожаком найсильнішого, французи — найкрасивішого. І жили б вони в мирі і в спокої, якби не одне плем’я, де постійно вибирають одного й того самого х*йла!

- Через скільки часу Німеччина поставить Україні важке озброєння? Шольц: — Два-три тижні, максимум…

Запитання Шольцу: - Кого ви підтримуєте - Україну чи росію? - Звичайно що Україну, в мене навіть прізвище — Шольц, а не Чтольц…

Перший день війни: Ми напали, тому що там нацисти. 5 день: Напали через загрозу ядерної війни. 12 день: Напали через хімічні лабораторії НАТО. 15 день: Якби не напали, то Україна напала на Білорусь. 30 день: Ми напали, тому що Україна зібрала 4 камені нескінченності і хотіла знищити пів світу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про смерть путіна.