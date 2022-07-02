Погода — как женщина: стоит ее только похвалить, так она сразу портится: смешные шутки для хорошего настроения

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про прогноз погоды и поднимайте себе настроение.

Эти неожиданные изменения погоды приносят очень большую пользу, иначе люди не знали бы, как начать разговор.

— В Гидрометцентре вчера банкет был. — А что за повод? — 10 лет как погоду угадали.

Единственные, кто не ворует контент друг у друга — это сайты погоды, на разных сайтах разный прогноз.

Вечером был такой туман, что Юля пришла домой с чужим мужем.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.