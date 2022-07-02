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Погода — как женщина: стоит ее только похвалить, так она сразу портится: смешные шутки для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Погода — как женщина: стоит ее только похвалить, так она сразу портится: смешные шутки для хорошего настроения Новость обновлена 02 июля 2022, 15:09

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про прогноз погоды и поднимайте себе настроение.

Эти неожиданные изменения погоды приносят очень большую пользу, иначе люди не знали бы, как начать разговор.

Анекдоты про погоду - У природы нет плохой погоды, есть только ужасный холод и невыносимая жара.

— В Гидрометцентре вчера банкет был.

— А что за повод?

— 10 лет как погоду угадали.

Анекдоты про погоду - Из-за переменчивой погоды перелетные птицы задолбались летать туда-сюда

Единственные, кто не ворует контент друг у друга — это сайты погоды, на разных сайтах разный прогноз.

Анекдоты про погоду - Я понял: глобальное потепление это не когда круглый год лето, а когда круглый год осень.

Вечером был такой туман, что Юля пришла домой с чужим мужем.

Анекдоты про погоду - Ура! Наконец в выходные обещают +30! В субботу 15 и в воскресенье 15.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

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