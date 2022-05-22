Чтобы босс не запалил вас на работе пьяным, никогда не попадайтесь трезвый: смешная подборка шуток

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Чтобы в столь сложное время поднять настроение своим читателям и немного отвлечь их от негативных новостей, "Телеграф" предлагает посмеяться над смешными анекдотами и шутками. Забавные приколы о начальниках и работе обязательно поднимут вам настроение.

— Поздравляю с повышением! Как у тебя получилось? — Как у девы Марии получилось зачать Христа. — Чудо? — Нет, секс, о котором нельзя рассказывать.

— Я пришел на собеседование! — Отлично, у вас есть опыт? — Да, это моё двадцатое собеседование.

— Я щас сдохну — Это с заказчиком согласовано?

Закрой трех программистов в одной комнате и они создадут какой-нибудь проект. Закрой трех бухгалтеров – и они в 18:00 уйдут домой.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.