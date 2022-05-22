Чтобы босс не запалил вас на работе пьяным, никогда не попадайтесь трезвый: смешная подборка шуток
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Чтобы в столь сложное время поднять настроение своим читателям и немного отвлечь их от негативных новостей, "Телеграф" предлагает посмеяться над смешными анекдотами и шутками. Забавные приколы о начальниках и работе обязательно поднимут вам настроение.
— Поздравляю с повышением! Как у тебя получилось?
— Как у девы Марии получилось зачать Христа.
— Чудо?
— Нет, секс, о котором нельзя рассказывать.
— Я пришел на собеседование!
— Отлично, у вас есть опыт?
— Да, это моё двадцатое собеседование.
— Я щас сдохну
— Это с заказчиком согласовано?
Закрой трех программистов в одной комнате и они создадут какой-нибудь проект.
Закрой трех бухгалтеров – и они в 18:00 уйдут домой.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.