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Чтобы босс не запалил вас на работе пьяным, никогда не попадайтесь трезвый: смешная подборка шуток

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Чтобы босс не запалил вас на работе пьяным, никогда не попадайтесь трезвый: смешная подборка шуток Новость обновлена 22 мая 2022, 15:29

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Чтобы в столь сложное время поднять настроение своим читателям и немного отвлечь их от негативных новостей, "Телеграф" предлагает посмеяться над смешными анекдотами и шутками. Забавные приколы о начальниках и работе обязательно поднимут вам настроение.

— Поздравляю с повышением! Как у тебя получилось?

— Как у девы Марии получилось зачать Христа.

— Чудо?

— Нет, секс, о котором нельзя рассказывать.

— Я пришел на собеседование!

— Отлично, у вас есть опыт?

— Да, это моё двадцатое собеседование.

— Я щас сдохну

— Это с заказчиком согласовано?

Закрой трех программистов в одной комнате и они создадут какой-нибудь проект.

Закрой трех бухгалтеров – и они в 18:00 уйдут домой.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.

Теги:
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