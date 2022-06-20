В моде сейчас не брови и ягодицы… Новый тренд – девушка с солью и канистрой бензина! Анекдоты на злобу дня
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Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты и шутки на злобу дня, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
В россии назвали причину неэффективности Javelin в Украине: Нет ни одного отзыва от тех, в кого попала ракета Javelin.
Викинги выбирают вожаком самого сильного, французы – самого красивого. И жили бы они в мире и в покое, если бы не одно племя, где постоянно выбирают одного и того же х*йла!
- Спустя сколько времени Германия поставит Украине тяжелое вооружение?
Шольц: — Две-три недели, максимум...
Вопрос Шольцу:
- Кого вы поддерживаете – Украину или россию?
- Конечно что Украину, у меня даже фамилия – Шольц, а не Чтольц…
Первый день войны: Мы напали, потому что там нацисты.
5 день: Напали из-за угрозы ядерной войны.
12 день: Напали из-за химических лабораторий НАТО.
15 день: Если бы не напали, Украина напала на Беларусь.
30 день: Мы напали, потому что Украина собрала 4 камня бесконечности и хотела уничтожить полмира.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о смерти путина.