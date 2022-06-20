В моде сейчас не брови и ягодицы… Новый тренд – девушка с солью и канистрой бензина! Анекдоты на злобу дня

Украинцы – это народ, который даже во время военных действий найдет повод посмеяться

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты и шутки на злобу дня, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

В россии назвали причину неэффективности Javelin в Украине: Нет ни одного отзыва от тех, в кого попала ракета Javelin.

Викинги выбирают вожаком самого сильного, французы – самого красивого. И жили бы они в мире и в покое, если бы не одно племя, где постоянно выбирают одного и того же х*йла!

- Спустя сколько времени Германия поставит Украине тяжелое вооружение? Шольц: — Две-три недели, максимум...

Вопрос Шольцу: - Кого вы поддерживаете – Украину или россию? - Конечно что Украину, у меня даже фамилия – Шольц, а не Чтольц…

Первый день войны: Мы напали, потому что там нацисты. 5 день: Напали из-за угрозы ядерной войны. 12 день: Напали из-за химических лабораторий НАТО. 15 день: Если бы не напали, Украина напала на Беларусь. 30 день: Мы напали, потому что Украина собрала 4 камня бесконечности и хотела уничтожить полмира.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о смерти путина.