Температурные качели и резкая смена погоды: что принесут в Украину первые дни июля

Погода в Украине в первые дни июля будет переменчивой

В Украине начало июля принесет с собой температурные качели и переменчивую погоду, часть страны накроет дождями и грозами, а на другой ожидаются солнечные дни.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в ближайшие дни на Западе нашей страны ожидаются дожди с грозами, но несмотря на осадки, долгосрочного похолодания там ждать не стоит.

В субботу, 2 июля, температура воздуха в большинстве областей будет сохраняться на уровне +27…+31 градуса, однако на Востоке будет значительно прохладнее. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях столбик термометра покажет +25…+27 градусов.

Уже в воскресенье там значительно потеплеет, а на Западе наоборот похолодает. Местами стоит ждать +24…+26 градусов.

Понедельник в погодном плане будет наиболее стабильным. Несмотря на облачность, осадков в Украине не прогнозируется, а температура воздуха "выровняется" на отметке в +29… +32 градуса.

Во вторник, 5 июля, дожди вновь начнутся на Западе Украины, а в остальных областях стоит ждать потепления до +34 градусов.

А вот в среду дожди и грозы накроют большую часть Украины, сухо будет оставаться лишь в части областей на Юге и Востоке нашей страны.

Стоит отметить, что к следующим выходным в Украине ожидается значительное похолодание. Резкое изменение погодных условий будет наблюдаться в период с 11 по 20 июля.