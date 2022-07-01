Укр

Жару до +31 градуса будут сменять ливни: что ожидать от погоды в Украине во вторую половину июля

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
В июле солнце будет припекать украинцев Новость обновлена 01 июля 2022, 17:19
В июле солнце будет припекать украинцев

Однако без дождей во второй месяц лета обойтись не удастся

Вторая декада июля будет значительно теплее, чем первые десять дней второго месяца лета, однако не обойдется без температурных качелей, а также неожиданностей в виде шквалов ветра и даже урагана.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, тепло в июле будет "заходить" с перерывами на 1-2 дня, иногда и на 2-3 дня. Резкое изменение погодных условий будет наблюдаться в период с 11 по 20 июля.

Синоптик прогнозирует, что температура будет резко повышаться на 3-4 дня, а дальше краткосрочно снижаться.

По данным сайта gismeteo.ua погода в Киеве во вторую декаду июля действительно будет переменчивой. Зонтики следует взять с собой 12,13,14 и 20 июля, а вот в другие дни лучше запастись головными уборами и солнцезащитным кремом.

Погода в Киеве на июль
Погода в Киеве на июль

В Харькове с 11 по 20 июля дожди будут идти только 13 и 14 числа. В другие дни без осадков, однако с температурными качелями.

Погода в Харькове на июль
Погода в Харькове на июль

В Днепре вторая половина июля будет несколько облачной, однако дожди прогнозируются на 13 и 20 число. Столбики термометров днем будут показывать от 25 до 31 градуса выше нуля.

Погода в Днепре на июль
Погода в Днепре на июль

Погода в Одессе с 11 по 20 июля будет жаркой – температура будет колебаться от 24 до 31 градусов выше нуля. Зонтики придется взять с собой только 11 и 12 числа.

Погода в Одессе на июль
Погода в Одессе на июль

Во Львове во вторую половину июля пройдет дождь — почти всю неделю с 11 по 18 июля ожидаются осадки. Наладится погода в городе 19 числа.

Погода во Львове на июль
Погода во Львове на июль

Как сообщал "Телеграф" ранее, в начале июля есть вероятность осадков — дождей с кратковременными осадками. Но такая погода, по прогнозам, накроет не все регионы Украины.

Теги:
#Украина #Погода #Июль #Владимир Деркач