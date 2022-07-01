Жару до +31 градуса будут сменять ливни: что ожидать от погоды в Украине во вторую половину июля
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Однако без дождей во второй месяц лета обойтись не удастся
Вторая декада июля будет значительно теплее, чем первые десять дней второго месяца лета, однако не обойдется без температурных качелей, а также неожиданностей в виде шквалов ветра и даже урагана.
Как рассказал в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, тепло в июле будет "заходить" с перерывами на 1-2 дня, иногда и на 2-3 дня. Резкое изменение погодных условий будет наблюдаться в период с 11 по 20 июля.
Синоптик прогнозирует, что температура будет резко повышаться на 3-4 дня, а дальше краткосрочно снижаться.
По данным сайта gismeteo.ua погода в Киеве во вторую декаду июля действительно будет переменчивой. Зонтики следует взять с собой 12,13,14 и 20 июля, а вот в другие дни лучше запастись головными уборами и солнцезащитным кремом.
В Харькове с 11 по 20 июля дожди будут идти только 13 и 14 числа. В другие дни без осадков, однако с температурными качелями.
В Днепре вторая половина июля будет несколько облачной, однако дожди прогнозируются на 13 и 20 число. Столбики термометров днем будут показывать от 25 до 31 градуса выше нуля.
Погода в Одессе с 11 по 20 июля будет жаркой – температура будет колебаться от 24 до 31 градусов выше нуля. Зонтики придется взять с собой только 11 и 12 числа.
Во Львове во вторую половину июля пройдет дождь — почти всю неделю с 11 по 18 июля ожидаются осадки. Наладится погода в городе 19 числа.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в начале июля есть вероятность осадков — дождей с кратковременными осадками. Но такая погода, по прогнозам, накроет не все регионы Украины.