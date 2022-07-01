Спеку до +31 градусу змінюватимуть зливи: що очікувати від погоди в Україні в другу половину липня

Однак, без дощів у другий місяць літа обійтися не вдасться

Друга декада липня буде значно тепліша, аніж перші десять днів другого місяця літа, однак не обійдеться без температурних гойдалок, а також несподіванок у вигляді шквалів вітру та навіть буревіїв.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач, тепло у липні буде "заходити" з перервами на 1-2 дні, інколи й на 2-3 дні. різка зміна погодних умов спостерігатиметься у період з 11 по 20 липня.

Синоптик прогнозує, що температура різко підвищуватиметься на 3-4 дні, а далі короткостроково знижується.

За даними сайту gismeteo.ua погода у Києві в другу декаду липня дійсно буде мінливою. Парасольки варто взяти з собою 12,13,14 й 20 липня, а от в інші дні краще запастися головними уборами та сонцезахисним кремом.

Погода у Києві на липень

У Харкові з 11 по 20 липня дощі йтимуть лише 13 та 14 числа. В інші дні без опадів, однак з температурними гойдалками.

Погода у Харкові на липень

У Дніпрі друга половина липня буде дещо хмарною, однак дощі прогнозуються лише на 13 та 20 число. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від 25 до 31 градусу вище нуля.

Погода у Дніпрі на липень

Погода в Одесі з 11 по 20 липня буде спекотною — температура коливатиметься від 24 до 31 градусів вище нуля. Парасольки доведеться взяти з собою лише 11 та 12 числа.

Погода в Одесі на липень

У Львові в другу половину липня дощитиме найбільше — майже увесь тиждень з 11 по 18 липня очікуються опади. Розвидніється у місті аж 19 числа.

Погода у Львові на липень

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на початку липня є ймовірність опадів – дощів із короткочасними опадами. Але така погода, згідно з прогнозами, накриє не всі регіони України.