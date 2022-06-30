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Українців чекають різкі зміни погоди: прогноз від синоптиків на найближчі 10 днів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Без пекельної спеки найближчі 10 днів не обійдеться Новина оновлена 30 червня 2022, 14:42
Без пекельної спеки найближчі 10 днів не обійдеться

Особливо гаряче буде у південних регіонах України

Понад 35 градусів тепла — цього тижня повітря в Україні прогріється до максимальних позначок. При цьому, традиційно прохолодніше буде у столиці, а також у центральних регіонах (Житомирщині, Полтавщині та Дніпропетровщині) — до 30-32 градусів за Цельсієм.

Однак, попереджають синоптики, під прямими сонячними променями температура може бути вищою. Жителям Півдня, зокрема Одещини та Миколаївщини — слід готуватися до пекельної спеки. При цьому очікуються грозові дощі. Такі прогнози дає Укргідрометцентр та портал Sinoptik.ua на найближчі 10-ть днів.

До 33-х градусів прогріється повітря на Сході та Північному Сході країни. Від 30 до 34 градусів за Цельсієм — очікується у Західних регіонах.

Зокрема, у Львові, Ужгороді й Луцьку та околицях. Це денний максимум. А от вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до 16-18 градусів вище нуля. Сприятимуть цьому зливи, із грозами та блискавками. За прогнозами синоптиків, парасольки слід мати із собою 30 червня, а також 3 й 4 липня.

І традиційне нагадування від Центру громадського здоров’я: аби легше пережити спеку, треба пити більше води та намагатися уникати "відкритого" сонця.

Нагадаємо, напередодні Київ після кількох днів спеки накрила потужна злива. Підтопило і кілька районів Чернігівщини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що середина літа в Україні буде тепліше, аніж зазвичай приблизно на 1,5-2 градуси. Водночас кількість опадів спостерігатиметься в межах норми майже у всіх регіонах, окрім південно-західних.

Теги:
#Україна #Погода #Укргідрометцентр #Прогноз