Погода у липні: детальний прогноз погоди на екватор літа

Синоптики дали детальний прогноз погоди на наступний місяць літа

Згідно з прогнозами синоптиків середина літа в Україні буде тепліше, аніж зазвичай приблизно на 1,5-2 градуси. Водночас кількість опадів спостерігатиметься в межах норми майже у всіх регіонах, окрім південно-західних.

Як повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру, середньомісячна температура у липні коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла, у Карпатах буде прохолодніше — 17…19 градусів.

Столиця України — місто Київ

Показники температурних стовпчиків удень утримуватимуться на позначках від +24 до +28 градусів. У темну пору доби буде прохолодніше — +16…+18 градусів. За прогнозами синоптиків дощитиме 4, 6, 12 та 20 липня. Решта днів місяця будуть сонячними.

Київ - погода у липні

Харків

У світлу пору доби на харків'ян та гостей міста очікує +23…+28 градусів, уночі температура повітря коливатиметься від +13 до +18. Опади у вигляді дощу варто очікувати 3, 13, 18, 24 та 25 липня. Інші дні світитиме сонечко.

Харків - погода на липень

Одеса

У день температура повітря коливатиметься від +26 до +31. Вночі утримуватиметься на позначках у +18…+21 градус. Синоптики пророкують дощові опади 1, 5, 6 липня. Решта днів липня — сонце та хмари.

Одеса - погода на липень

Дніпро

Удень повітря в місті прогріватиметься до +26…+31 градусу. Вночі синоптики обіцяють +18…+20 градусів. Дощі очікуються дощі 6, 7 та 30 липня. Інші дні — сонячно, подекуди невелика хмарність.

Дніпро - погода на липень

Львів

Вдень температура повітря сягне +22 … +26 градусів. Вночі очікується +12…+16. Синоптики прогнозують дощі 4, 19, 20, 21 та 22 липня. У решту днів очікується сонячна погода, також передбачається незначна хмарність.

Львів - прогноз на липень

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що цього року влітку в Україні часто різко змінюватиметься погода.