Погода в июле: подробный прогноз погоды на экватор лета

Синоптики дали подробный прогноз погоды на второй месяц лета

Согласно прогнозам синоптиков, середина лета в Украине будет теплее, чем обычно примерно на 1,5-2 градуса. В то же время, количество осадков будет наблюдаться в пределах нормы почти во всех регионах, кроме юго-западных.

Как сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра, среднемесячная температура в июле будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла, в Карпатах будет прохладнее — 17...19 градусов.

Столица Украины — город Киев

Показатели температурных столбиков днем будут удерживаться на отметках от +24 до +28 градусов. В темное время суток будет прохладнее — +16…+18 градусов. По прогнозам синоптиков будет дождь 4, 6, 12 и 20 июля. Остальные дни месяца будут солнечными.

Киев — погода в июле

Харьков

В светлое время суток харьковчан и гостей города ожидает +23…+28 градусов, ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +18. Осадки в виде дождя следует ожидать 3, 13, 18, 24 и 25 июля. Остальные дни будет светить солнышко.

Харьков — погода на июль

Одесса

Днем температура воздуха будет колебаться от +26 до +31. Ночью будет удерживаться на отметках в +18…+21 градус. Синоптики пророчат дождевые осадки 1, 5, 6 июля. Остальные дни месяца — солнце и облака.

Одесса — погода на июль

Днепр

Днем воздух в городе будет прогреваться до +26…+31 градуса. Ночью синоптики обещают +18…+20 градусов. Дожди ожидаются дожди 6, 7 и 30 июля. Остальные дни — солнечно, кое-где небольшая облачность.

Днепр — погода на июль

Львов

Днем температура воздуха достигнет +22…+26 градусов. Ночью ожидается +12…+16. Синоптики прогнозируют дожди 4, 19, 20, 21 и 22 июля. В остальные дни ожидается солнечная погода, также предполагается незначительная облачность.

Львов – прогноз на июль

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в этом году летом в Украине будет часто резко меняться погода.