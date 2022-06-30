Укр

Украинцев ждут резкие изменения погоды: прогноз от синоптиков на ближайшие 10 дней

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Без адской жары ближайшие 10 дней не обойдется Новость обновлена 30 июня 2022, 14:42
Без адской жары ближайшие 10 дней не обойдется

Особенно жарко будет в южных регионах Украины

Более 35 градусов тепла – на этой неделе воздух в Украине прогреется до максимальных отметок. При этом традиционно прохладнее будет в столице, а также в центральных регионах (Житомирщине, Полтавщине и Днепропетровщине) — до 30-32 градусов по Цельсию.

Однако, предупреждают синоптики, под прямыми солнечными лучами температура может быть выше. Жителям Юга, в частности Одесской и Николаевской, следует готовиться к адской жаре. При этом ожидаются грозовые дожди. Такие прогнозы дает "Укргидрометцентр" и портал Sinoptik.ua на ближайшие 10 дней.

До 33 градусов прогреется воздух на Востоке и Северо-Востоке страны. От 30 до 34 градусов Цельсия — ожидается в Западных регионах.

В частности, во Львове, Ужгороде, Луцке и окрестностях. Это дневной максимум. А вот ночью столбики термометров могут опуститься до 16-18 градусов выше нуля. Будут способствовать этому ливни, и грозами с молниями. По прогнозам синоптиков, зонтики следует иметь с собой 30 июня, а также 3 и 4 июля.

И традиционное напоминание Центра общественного здоровья: чтобы легче пережить жару, нужно пить больше воды и стараться избегать "открытого" солнца.

Напомним, накануне Киев после нескольких дней жары накрыл мощный ливень. Подтопило также несколько районов Черниговщины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что середина лета в Украине будет теплее, чем обычно примерно на 1,5-2 градуса. В то же время, количество осадков будет наблюдаться в пределах нормы почти во всех регионах, кроме юго-западных.

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#Украина #Погода #Укргидрометцентр #Прогноз