Температурна гойдалка та різка зміна погоди: що принесуть в Україну перші дні липня

Погода в Україні в перші дні липня буде мінливою

В Україні початок липня принесе з собою температурну гойдалку та мінливу погоду, частину країни накриє дощами та грозами, а на іншій очікуються сонячні дні.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, найближчими днями на Заході нашої країни очікуються дощі з грозами, але попри опади, довгострокового похолодання там чекати не варто.

У суботу, 2 липня, температура повітря в більшості областей зберігатиметься на рівні +27…+31 градуса, проте на Сході буде значно прохолодніше. У Харківській, Донецькій та Луганській областях стовпчик термометра покаже +25…+27 градусів.

Вже в неділю там значно потеплішає, а на Заході, навпаки, похолодає. Місцями варто чекати +24…+26 градусів.

Понеділок у погодному плані буде найстабільнішим. Попри хмарність, опадів в Україні не прогнозується, а температура повітря "вирівняється" на позначці +29…+32 градуси.

У вівторок, 5 липня, дощі знову розпочнуться на Заході України, а в решті областей варто чекати потепління до +34 градусів.

А от у середу дощі та грози накриють більшу частину України, сухо залишатиметься лише у частині областей на Півдні та Сході нашої країни.

Варто зазначити, що наступними вихідними в Україні очікується значне похолодання. Різка зміна погодних умов спостерігатиметься у період з 11 по 20 липня.