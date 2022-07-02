Частину України чекає похолодання, а іншу — спека до +38: якою буде погода на початку липня

На Заході похолодає, а на Сході варто чекати спеки

На частину України знову насувається хвиля опадів, а тому в деяких областях найближчим часом станеться похолодання. І подекуди воно буде дуже різким.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, насамперед це стосується західних областей та частини центральних. Іншим же доведеться й надалі терпіти сильну спеку.

За прогнозом синоптиків, до Київської та сусідніх областей похолодання прийде до середини нового тижня, а знову потеплішає лише після наступних вихідних.

Тоді ж похолодає і на Заході нашої країни, проте там падіння температури буде різкішим, а дощі триватимуть практично весь наступний тиждень.

На Півдні України різких перепадів температур не очікується, як і помітні опади. Невелике похолодання цих вихідних надовго не затримається і вже з понеділка стовпчик термометра повернеться до позначки +30 градусів.

А ось спекотно буде на Сході, де після помітного похолодання в суботу повітря протягом тижня прогріється до +34 градусів, а місцями термометр покаже ще вищі цифри.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, у липні опадів буде небагато, що може призвести до посухи наприкінці місяця та підвищує ризики виникнення степових та лісових пожеж.