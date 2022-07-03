В Украину идет похолодание, но повезет не всем: прогноз погоды на неделю

Температура упадет уже к пятнице

В Украину к концу новой рабочей недели вновь придет волна дождей, которая даст украинцам передышку от жары.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, неделя начнется без осадков и тридцатиградусной жарой по всей территории нашей страны.

При этом наиболее высокой температура будет на Закарпатье, там в понедельник, 4 июля, ожидается +34…+36 градусов тепла. Впрочем, в остальных областях столбик термометра будет показывать ненамного меньшие показатели.

Во вторник, 5 июля, в западных областях начнутся дожди с грозами, хотя температура воздуха там будет оставаться на уровне около +30 градусов. Сильная жара будет сохраняться в центральных и южных областях, где ожидается +32…+34 градуса.

В среду дожди все также ожидаются в западной части Украины, а также распространятся на северные области и Киевщину.

Грозы на большую часть территории нашей страны придут в четверг, и принесут туда ощутимое похолодание. Сухо будет оставаться в восточных и ряде южных областей, однако туда осадки доберутся уже в пятницу.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что в июле в Украине ожидается сильная жара, однако где-то в средине месяца придет волна похолодания.