Якою буде погода в Україні до кінця літа: що спрогнозував легендарний народний синоптик

Спека триматиметься до останніх днів календарного літа

Вчені-кліматологи спрогнозували в Україні посушливий липень, і цей прогноз збігається з висновками народного синоптика Леоніда Горбаня. За його прогнозом, який він залишив у своїй книжці "Погода до 2030 року", вся друга половина літа буде спекотною і висока температура триматиметься майже без пауз.

Горбань, який помер восени 2021 року, славився надзвичайно точними довгостроковими прогнозами і залишив по собі фундаментальну працю, яку досі цитують. Так видання "Сегодня" опублікувало його прогноз на поточний рік, який свідчить – липень і серпень пройдуть під знаком високої температури повітря і з браком опадів.

Прогноз Леоніда Горбаня на 2022 рік

Прохолодними будуть лічені дні. Так у липні невелике похолодання можна очікувати 6-7 і 19-21 числа, а у серпні – 14-15 та 27-28. У ці дні українцям варто очікувати невеличких дощів. Втім, в останні серпневі дні температура почне поступово знижуватись і уже у вересні вона досягне комфортних показників і підуть дощі.

Нагадаємо, довгостроковий синоптичний прогноз на липень свідчить, що у Києві та Львові в середині місяця варто чекати на суттєве послаблення спеки. У Харкові та Одесі теж варто очікувати спадання спеки, але температурні показники все ж будуть дещо вищими.