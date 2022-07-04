Какой будет погода в Украине до конца лета: что спрогнозировал легендарный народный синоптик

Жара будет держаться до последних дней календарного лета

Ученые-климатологи спрогнозировали в Украине засушливый июль, и этот прогноз совпадает с выводами народного синоптика Леонида Горбаня. По его прогнозу, который он оставил в своей книге "Погода до 2030 года", вся вторая половина лета будет жаркой и высокая температура будет держаться почти без пауз.

Умерший осенью 2021 года Горбань славился чрезвычайно точными долгосрочными прогнозами и оставил после себя фундаментальный труд, который до сих пор цитируют. Так издание "Сегодня" опубликовало его прогноз на текущий год, свидетельствующий – июль и август пройдут под знаком высокой температуры воздуха и с нехваткой осадков.

Прогноз Леонида Горбаня на 2022 год.

Прохладными будут считанные дни. Так, в июле небольшое похолодание можно ожидать 6-7 и 19-21 числа, а в августе – 14-15 и 27-28. В эти дни украинцам следует ожидать небольших дождей. Впрочем, в последние августовские дни температура начнет постепенно снижаться, и уже в сентябре она достигнет комфортных показателей и пойдут дожди.

Напомним, долгосрочный синоптический прогноз на июль свидетельствует, что в Киеве и Львове в середине месяца следует ожидать существенного ослабления жары. В Харькове и Одессе тоже стоит ожидать спада жары, но температурные показатели все же будут несколько выше.