Резкое похолодание идет в Украину: где ждать погодных сюрпризов

К концу недели температура воздуха в Украине существенно упадет

В Украину уже на этой неделе придет резкое похолодание, которое начнется с Западных областей и постепенно прокатится практически по всей территории нашей страны.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, на текущей недели дожди с грозами ожидаются по всей Украине, однако в восточных областях они начнутся несколько позже.

Во вторник, 5 июля, осадки ожидаются в западной части нашей страны, хотя там столбик термометра продолжит оставаться на отметках в районе +30 градусов.

6 июля на Западе ожидается резкое похолодание, вплоть до отметок в +20…+22 градуса по Цельсию. В остальных частях Украины ожидается +31…+33 градуса, однако в ряде центральных и южных областей может разогреться вплоть до +36 градусов.

В четверг, 7 июля, на Западе дожди закончатся, хотя температура воздуха будет оставаться в пределах +23…+25 градусов также существенно похолодает на Севере и в части центральных областей.

В последний день рабочей недели сухая погода будет сохраняться лишь в восточных и части южных областей, однако туда дожди доберутся уже на выходных.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань в своей книге "Погода до 2030 года" писал, что вся вторая половина лета 2022 будет жаркой и высокая температура будет держаться почти без пауз.