В Україну йде похолодання до +10: де чекати сильного температурного спаду

Спека спершу відступить від західних областей України

Починаючи з середи, 6 липня, майже у всіх регіонах України спаде спека та почнуть псуватися погодні умови. Така ситуація спостерігатиметься близько двох тижнів.

Про це свідчать дані погодного сайту Ventusky, а більш детальний прогноз по регіонах дали синоптики Gismeteo.

За даними синоптиків, 6 липня похолодання розпочнеться у західних областях. Стовпчики термометрів вдень там впадуть до 13-18 градусів тепла. У проміжку з 7 по 10 липня спека відступить й від центральних регіонів. Середні показники вдень там коливатимуться від 13 до 23 градусів вище нуля, а от у Карпатах температура повітря взагалі впаде до +10 градусів. Вже 11 липня прохолода дійде на південь та схід України — тут очікується від +19 до +25 тепла. А от 13 липня у східні та південні області повернеться спека до +30, а решта регіонів перебуватимуть під дією холодного фронту — синоптики прогнозують до +19 тепла.

До 18 липня спека повернеться у майже всі кутки України — термометри покажуть в середньому +28 градусів вдень, трохи прохолодніше буде на північному сході країни — до +25 градусів.

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