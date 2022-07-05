В Украину идет похолодание до +10: где ждать сильного температурного спада

Жара сначала отступит от западных областей Украины

Начиная со среды, 6 июля, почти во всех регионах Украины спадет жара и начнут портиться погодные условия. Такая ситуация будет наблюдаться около двух недель.

Об этом свидетельствуют данные погодного сайта Ventusky, а более подробный прогноз по городам дали синоптики Gismeteo.

По данным синоптиков, 6 июля похолодание начнется в западных областях. Столбики термометров днем там упадут до 13-18 градусов тепла. В промежутке с 7 по 10 июля жара отойдет и от центральных регионов. Средние показатели днем будут колебаться от 13 до 23 градусов выше нуля, а вот в Карпатах температура воздуха вообще упадет до +10 градусов. Уже 11 июля прохлада дойдет к югу и востоку Украины — здесь ожидается от +19 до +25 тепла. А вот 13 июля в восточные и южные области вернется жара до +30, остальные регионы будут находиться под действием холодного фронта — синоптики прогнозируют до +19 тепла.

К 18 июля жара вернется почти во все уголки Украины — термометры покажут в среднем +28 градусов днем, немного прохладнее будет на северо-востоке страны — до +25 градусов.

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