Вода заливает набережную и парки: Киев продолжает подтапливать (фото и видео)

В Киеве из-за подъема воды в Днепре произошло серьезное подтопление береговой линии

Киев и область продолжают потерпать от масштабных подтоплений. За сутки в столице затопило десятки улиц и набережные.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядят улицы столицы 15 апреля.

На опубликованных снимках видно, что уровень воды продолжает подниматься с каждым днем.

Из-за подъема воды в Днепре произошло серьезное подтопление береговой линии, где теперь абсолютно невозможно движение транспорта и пешеходов.

В городе и области объявили I уровень опасности из-за необычайно высокого уровня воды в Днепре.

"Спасатели и жилищно-коммунальные службы имеют алгоритм совместных действий и технику для работы в условиях наводнения", — заверяют жителей и гостей столицы местные власти.

Там же отметили, что по прогнозам синоптиков, в конце апреля-начале мая ожидаются обильные дожди, что также отразится на уровне воды в водоемах.

Набережная от парка Наталка до Почтовой площади

Как заявил в эфире телемарафона пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, в ближайшее время вероятно подтопление низких участков садово-дачной застройки и приусадебных участков, приближенных к руслу Днепра. При этом он заверил, что в самой столице не будет каких-либо масштабных затоплений.

Ранее "Телеграф" узнавал у специалиста Укргидрометцентра, есть ли повод ожидать каких-либо катастрофических потопов.