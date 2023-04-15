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Вода заливає набережну та парки: Київ продовжує підтоплювати (фото та відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Київ уже кілька днів поспіль "йде під воду" Новина оновлена 15 квітня 2023, 13:03
Київ уже кілька днів поспіль "йде під воду". Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У Києві через підйом води у Дніпрі сталося серйозне підтоплення берегової лінії

Київ та область продовжують потерпати від масштабних підтоплень. За добу у столиці затопило десятки вулиць та набережні.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядають вулиці столиці 15 квітня.

На опублікованих знімках видно, що рівень води продовжує підніматися з кожним днем.

Через підйом води у Дніпрі сталося серйозне підтоплення берегової лінії, де тепер абсолютно неможливий рух транспорту та пішоходів.

У місті та області оголосили І рівень небезпеки через надзвичайно високий рівень води у Дніпрі.

"Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій та техніку для роботи в умовах повені", — запевняє мешканців та гостей столиці місцева влада.

Там же зазначили, що за прогнозами синоптиків, наприкінці квітня-початку травня очікуються сильні дощі, що також вплине на рівень води у водоймах.

Набережна від парку Наталка до Поштової площі

Як заявив в ефірі телемарафону прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий, найближчим часом можливе підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови та присадибних ділянок, наближених до русла Дніпра. При цьому він запевнив, що в самій столиці не буде якихось масштабних затоплень.

Раніше "Телеграф" дізнавався у спеціаліста Укргідрометцентру, чи є привід чекати на будь-які катастрофічні потопи.

Теги:
#Київ #Потоп #Події